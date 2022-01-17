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Британія звинуватила Кремль у брехні щодо НАТО: виправдовують агресію проти України

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Британія, Понеділок 17 січня 2022 12:18
Британія звинуватила Кремль у брехні щодо НАТО: виправдовують агресію проти України Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (twitter.com.transitionlouth)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія висуває хибні твердження про агресію НАТО. Таким чином, намагаючись виправдати агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю виданню The Times.

За його словами, російський президент Володимир Путін використовує вибіркову та спотворену аргументацію, щоб представити НАТО як загрозу.

"Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7000 слів (стаття Путіна, що розміщена на сайті Кремля, - ред.), в якому етнонаціоналізм знаходиться в центрі його амбіцій… Він надає спотворену та виборчу аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об'єднання цієї суверенної країни", - зазначив Воллес.

Він також зазначив, що Британія не конфліктує з РФ та її народом, однак британський уряд "не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля".

"Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам'ятайте слова президента Росії з цього есе минулого літа. Запам'ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі", - резюмував Воллес.

Нагадаємо, вчора прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає нібито "поступове вторгнення" НАТО в Україну.

Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

Втім, у Путіна заявляють, що нібито РФ виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України.

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НАТО Великобританія Кремль
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