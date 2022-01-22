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Британия обновила рекомендации по поездкам в Украину на фоне угрозы вторжения России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Великобритании изменило рекомендации по посещению Украины. Британцам советуют отказаться от неважных поездок из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

МИД рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Донецкую и Луганскую области, а также Крым. Остальную часть территории Украины в ведомстве советуют посещать в случае важной необходимости.

Гражданам Великобритании рекомендуется зарегистрировать свое присутствие в Украине. Перед поездкой британцам советуют ознакомиться с действующими ограничениями и требованиями на въезд.

Кроме того, при посещении Украины британцам рекомендуют сохранять бдительность и быть готовыми быстро изменить свои планы.

"Возобновление военных действий в любой точке Украины значительно ограничит возможности посольства Великобритании в Киеве по оказанию консульской поддержки", - предупредили в МИД.

Напомним, ранее рекомендации по посещению Украины изменила Канада.

Отметим, в Пентагоне сообщили, что США располагают данными о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину.

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