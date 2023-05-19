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Британія у нових санкціях забороняє імпорт російських алмазів

Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті "Великої сімки" (G7) в Японії, що розпочнеться в п'ятницю, 19 травня.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Офіс британського прем'єр-міністра.

На Даунінг-стріт зазначають, що глава уряду Ріші Сунак оприлюднить санкції, спрямовані проти російської алмазної галузі та найважливіших металів з оборотом у кілька мільярдів фунтів стерлінгів.

У перший день саміту G7 у Хіросімі він оголосить про заборону імпорту дорогоцінного каміння з РФ.

Очікується, що про подальші санкції оголосять також члени "Великої сімки", пише The Times. Закон, що забороняє імпорт алмазів, а також імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження, буде ухвалено у Британії наприкінці поточного року.

Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства також представить у п'ятницю список санкцій з 86 осіб і компаній "з путінського військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний з ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метал і судноплавство".

"Ми очікуємо досить схожого підходу (від інших країн)", - заявив прес-секретар прем'єр-міністра журналістам.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 обговорять торгівлю діамантами з урахуванням майбутніх санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему, яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.

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Російська ФедераціяРіші Сунак