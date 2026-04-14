UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Британія в небезпеці: ексголова НАТО різко висловився про політику Стармера

06:15 14.04.2026 Вт
2 хв
Один корабель на все море: як війна в Ірані викрила слабкість Британії
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер (Getty Images)

Лорд Джордж Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО та автор урядового стратегічного оборонного огляду (SDR), звинуватив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "корозійній самовпевненості" щодо оборони країни.

"Британія під загрозою"

У промові, яку він виголосить у вівторок у Солсбері, Робертсон заявить, що війна в Ірані має стати "різким пробудженням".

"Ми недостатньо підготовлені. Ми недостатньо захищені. На нас нападають. Ми не в безпеці… Національна безпека Британії - під загрозою", - попередить він.

Фінансова прірва

За словами посадовців, розрив у фінансуванні існуючих оборонних планів на наступні чотири роки становить близько 28 млрд фунтів - навіть без урахування амбіцій стратегічного огляду.

Міністерство оборони, Казначейство та Даунінг-стріт уже кілька місяців не можуть погодити 10-річний план оборонних інвестицій (DIP), який мали оприлюднити ще восени.

Робертсон наголосить, що канцлер Рейчел Рівз "приділила лише 40 слів обороні за понад годину" під час торішньої бюджетної промови, а в березневій заяві про весняний бюджет - "жодного слова".

Приклад - війна в Ірані

Робертсон наведе приклад неспроможності Британії розгорнути більше ніж один військовий корабель у Середземному морі протягом перших двох тижнів війни в Ірані цієї весни.

Він попередить, що країна стикається не лише з нестачею техніки, але з "кризами в логістиці, інженерії, кібербезпеці, боєприпасах, навчанні та медичних ресурсах".

Реакція уряду

Представник уряду заявив, що кабінет реалізує стратегічний оборонний огляд, а витрати на оборону є "найбільшим довгостроковим зростанням з часів холодної війни" - понад 270 млрд фунтів інвестицій. Однак він визнав, що план DIP ще остаточно не затверджений.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання про членство України в Альянсі навряд чи буде вирішене найближчим часом через відсутність єдиної політичної позиції серед держав-союзників.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено наголосив, що Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, тому Альянс не планує втручатися у військові дії на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
