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Британия назначила нового посла в США

Новости » Политика     07.02.2020 - 17:33
Британия назначила нового посла в США
Фото: Карпен Пирс (flickr com un_photo)

Карен Пирс станет первой женщиной-послом Британии в США

Великобритания назначила послом страны в Соединенных Штатах Карен Пирс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, Пирс станет первой женщиной на данном посту.

В настоящее время она является постоянным представителем Британии в Организации Объединенных Наций (ООН)

Она заменит Кима Дэррока, который ушел в отставку в прошлом году после того, как он назвал администрацию президента США Дональда Трампа "неуклюжим и неумелым" после утечки электронных письмах.

Карен заявила, что надеется "укрепить особые отношения" между странами.

Напомним, 10 июля 2019 года посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после утечки дипломатической переписки, где он называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными.

Кроме того, полиция Великобритании начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которой содержалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации.

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