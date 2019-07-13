ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия начала расследование утечки переписки посла в США

Новости » Политика    13.07.2019 - 03:39
Британия начала расследование утечки переписки посла в США
Фото: Ким Дэррок (GettyImages)

Расследованием займутся следователи из контртеррористического управления Скотланд-Ярда

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока, в которой содержалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Расследованием обстоятельств утечки писем займутся следователи из контртеррористического управления Скотланд-Ярда.

В письмах Дэррока, отправленных в посольство в период с 2017 года, было много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации, также посол допускал возможность того, что финансисты из России могли давать деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Ранее по факту утечки писем Дэррока Министерство иностранных дел Великобритании организовало внутреннее расследование.

Представитель британского МИД подтвердил изданию, что посол Великобритании в США в своих посланиях называл Трампа "неадекватным" и "уникально дисфункциональным".

После утечки президент США раскритиковал Кима Дэррока и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, заявив, что США больше не намерены иметь дело с послом.

Напомним, 10 июля посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после утечки дипломатической переписки, где он называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными.

Посол Британии в США подал в отставку после критики Трампа США больше не будут иметь дело с послом Великобритании, - Трамп
Новости Украины Великобританиярасследованиеутечка данных
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь