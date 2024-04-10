Британія направила винищувачі до Румунії для участі у місії НАТО

Велика Британія направила до Румунії групу з шести винищувачів Typhoon. Королівські ВПС у рамках ротації братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії поблизу чорноморського узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британських ВПС.

У відомстві зазначають, що шість винищувачів RAF Typhoon беруть участь у чотиримісячній місії.

"Винищувачі з IX (бомбардувальної) ескадрильї, а також більше двохсот осіб зі 140 експедиційного авіакрила RAF перекинуті з бази RAF Lossiemouth на авіабазу Mihail Kogalniceanu в Румунії", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Королівські ВПС Британії братимуть участь у місії до серпня.

"Особовий склад, задіяний у місії, перебуватиме в готовності будь-якої миті почати перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору НАТО, за сигналом швидкої реакції", - ідеться в повідомленні.