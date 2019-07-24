Британия направила переговорщика в Иран после захвата танкера

Правительство Великобритании направило в Иран посредника для переговоров об освобождении задержанного британского танкера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации DW, посредник проведет переговоры об освобождении танкера.

"Иран надо убедить в необходимости освобождения захваченного британского танкера", - говорится в сообщении.

Отметим, 9 июля "Корпус стражей Исламской революции" заявил о задержании в Ормузском проливе танкера под британским флагом. Задержание судна Stena Impero в Тегеране объяснили нарушением "международных морских правил". На борту находились 23 моряка. В Тегеране пояснили свои действия тем, что захваченный танкер вызвал несчастный случай с одним из иранских рыболовецких суден.

До этого в проливе Гибралтар 4 июля был задержан иранский супертанкер с нефтью по подозрению в поставках в Сирию. Иран считает эти действия незаконными. Впоследствии Верховный суд Гибралтара разрешил задержать судно на 14 дней.

Напомним, что в ответ в Тегеране угрожали захватить британский танкер, если Великобритания немедленно не освободит судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию.