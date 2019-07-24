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Британія направила парламентера до Ірану після захоплення танкера


Британський представник проведе переговори про звільнення судна

Уряд Великобританії направив до Ірану посередника для переговорів щодо звільнення затриманого британського танкера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

За інформацією DW, посередник проведе переговори про звільнення танкера.

"Іран треба переконати в необхідності звільнення захопленого британського танкера", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, 9 липня "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил". На борту перебували 23 моряки. У Тегерані пояснили свої дії тим, що захоплений танкер спричинив нещасний випадок з одним з іранських риболовецьких суден.

Раніше, у протоці Гібралтар 4 липня був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Іран вважає ці дії незаконними. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів.

Нагадаємо, що у відповідь у Тегерані погрожували захопити британський танкер, якщо Великобританія негайно не звільнить судно, що перевозило іранську нафту в Сирію. 

 

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