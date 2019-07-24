Британія направила парламентера до Ірану після захоплення танкера

Уряд Великобританії направив до Ірану посередника для переговорів щодо звільнення затриманого британського танкера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією DW, посередник проведе переговори про звільнення танкера.

"Іран треба переконати в необхідності звільнення захопленого британського танкера", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, 9 липня "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил". На борту перебували 23 моряки. У Тегерані пояснили свої дії тим, що захоплений танкер спричинив нещасний випадок з одним з іранських риболовецьких суден.

Раніше, у протоці Гібралтар 4 липня був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Іран вважає ці дії незаконними. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів.

Нагадаємо, що у відповідь у Тегерані погрожували захопити британський танкер, якщо Великобританія негайно не звільнить судно, що перевозило іранську нафту в Сирію.