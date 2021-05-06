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Британия направила два боевых катера к острову Джерси из-за угроз Франции

Автор: Игорь Литвиненко

Великобритания направила к острову Джерси два патрульных катера Королевского флота для защиты. На такие меры Лондон пошел после угроз Франции о блокаде острова.

Об этом сообщает BBC.

Напряженность между Британией и Францией возникли после того, как после Brexit произошли изменения относительно права рыболовства. Власти Джерси ввели новые правила, согласно которым французские операторы лодок должны показать историю рыболовства в этом районе. В противном случае им не будет выдана лицензия.

В итоге лицензии на проведения рыбной ловли предоставили 41 французскому судну, которые занимались рыболовством не менее 10 дней в течение 12 месяцев за последние три года. При этом во Франции заявили, что к судам также выдвигались дополнительные требования, которые не согласовывались и не обсуждались.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден заявила, что Париж готов отключить остров Джерси от электроснабжения, если французскому рыболовному флоту не дадут доступ к водам в этом районе.

На фоне этого глава рыболовства региона Нормандия Димитрий Рогофф заявил, что 100 французских рыбацких судов отправятся в порт Джерси в рамках протеста против новых правил рыболовства. Французские суда угрожают заблокировать гавань Сент-Гелиер.

По информации The Guardian, в среду и четверг к острову направят два патрульных катера HMS Severn и HMS Tamar. Они вооружены пушками, предназначенными для защиты от быстро движущихся штурмовых кораблей, и двумя пулеметами на палубе.

Отметим, остров Джерси является крупнейшим Нормандским островом, который зависим от Британской короны. Он находится в 22 км от Франции.

Напомним, после Brexit стороны договорились постепенно сокращать квоты стран Евросоюза на вылов рыбы в британских водах. Ожидается, что доля европейских рыбаков в общем улове снизится до 25%.

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