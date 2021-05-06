Британія направила два бойових катери до острова Джерсі через погрози Франції

Напруженість між Британією і Францією виникли після того, як після Brexit відбулися зміни щодо права рибальства. Влада Джерсі ввели нові правила, згідно з якими французькі оператори човнів повинні показати історію рибальства в цьому районі. В іншому випадку їм не буде надано ліцензію.

У підсумку ліцензії на проведення рибної ловлі надали 41 французькому судну, які займалися рибальством не менше 10 днів протягом 12 місяців за останні три роки. При цьому у Франції заявили, що до судів також висувалися додаткові вимоги, які не узгоджувалися і не обговорювалися.

Міністр морського судноплавства Франції Анник Жирарден заявила, що Париж готовий відключити острів Джерсі від електропостачання, якщо французькому риболовного флоту не дадуть доступ до вод в цьому районі.

На тлі цього глава рибальства регіону Нормандія Димитрій Рогофф заявив, що 100 французьких рибальських суден відправляться в порт Джерсі в рамках протесту проти нових правил рибальства. Французькі суду погрожують заблокувати гавань Сент-Геліер.

За інформацією The Guardian, в середу і четвер до острову направлять два патрульних катери HMS Severn і HMS Tamar. Вони озброєні гарматами, призначеними для захисту від швидко рухаються штурмових кораблів, і двома кулеметами на палубі.

Відзначимо, острів Джерсі є найбільшим Нормандські островом, який залежний від Британської корони. Він знаходиться в 22 км від Франції.