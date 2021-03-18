Байден: США будет трудно вывести войска из Афганистана до 1 мая

Президент США Джо Байден заявил, что ему будет "трудно" уложиться в крайний срок, чттобы вывести из Афганистана американские войска. Это должно было случится до 1 мая.

Интервью Байдена было показано за день до того, как Россия, Китай, США, Пакистан, делегация высокопоставленных афганских официальных лиц, лидеров оппозиции и переговорщиков Талибана встретятся в Москве в попытке выйти из тупика в мирных переговорах.

Есть опасения, что если международные силы под руководством США уйдут из Афганистана до заключения мирного соглашения, то эта страна может погрузиться в новую гражданскую войну, предоставив "Аль-Кайде" новое убежище.

"Я сейчас принимаю решение о том, когда они уйдут. Это может произойти, но это трудно (сделать, - ред.)", - сказал Байден.