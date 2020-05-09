Британия намерена ввести обязательный карантин для туристов

Британские авиакомпании заявили, что в стране введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным источников в авиакомпаниях, согласно планам британского правительства, с конца мая все, кто будут прибывать в Британию, будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключение только для лиц, прибывших из Ирландии.

Также от прохождения 14-дневного карантина будут освобождены водители грузовиков и другие работники критически важной сферы.

Отмечается, что авиакомпании выступили против данных ограничений, поскольку нововведения могут нанести еще больший ущерб отрасли. Авиакомпании требуют от правительства четкой стратегии выхода из карантина и снижения экономических последствий для ключевых отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Англии прогнозирует крупнейший за более 300 лет экономический спад в Британии из-за карантина. Центральный банк ожидает, что британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев, а безработица вырастет до более чем 9%.

Также РБК-Украина писало, что правительство Британии разработало трехэтапный план выхода из карантина. На первом этапе позволят возобновить работу небольших магазинов и рабочих мест на открытом пространстве. На втором этапе откроются крупные торговые центры.