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Британия не намерена продлевать программу компенсации жилья украинцам, - The Guardian

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Лондон, Воскресенье 28 августа 2022 16:02
Британия не намерена продлевать программу компенсации жилья украинцам, - The Guardian Фото: Британия не планирует продлевать программу компенсации жилья украинцам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании пока не намерено предлагать новые схемы поддержки для украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Скоро для переселенцев из Украины, которые пробыли в Великобритании больше шести месяцев, перестанет действовать правительственная программа "Дома для украинцев".

Согласно условиям программы, правительство выплачивает 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, которые согласились принять у себя украинцев. Правительство пока не собирается продлевать действие программы или объявлять дополнительные меры поддержки для таких спонсоров.

По данным правительства, по программе «Дома для украинцев», которая работает с марта, в Великобритании находятся около 84 тысячи человек. Около 15–21 тысячи украинцев могут лишиться временного убежища к зиме. Часть принимающих семей и организаций сообщали, что им нужна дополнительная поддержка от правительства, иначе они не смогут принимать беженцев.

С 24 февраля на территорию Великобритании въехало более 100 тысяч украинских переселенцев. В стране действуют две программы для граждан Украины.

Ранее мы писали, что Великобритания поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.

Также сообщалось, что по словам посла Соединенного Королевства в Украине, британское общество одобряет правительственную помощь Украине для отражения российской агрессии. Поддержка Украины остается высокой.

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