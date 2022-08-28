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Британія не має наміру продовжувати програму компенсації житла українцям, - The Guardian

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Лондон, Неділя 28 серпня 2022 16:02
Британія не має наміру продовжувати програму компенсації житла українцям, - The Guardian Фото: Британія не планує продовжувати програму компенсації житла українцям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Великобританії поки не має наміру пропонувати нові схеми підтримки для українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Скоро для переселенців з України, які пробули у Великобританії понад шість місяців, перестане діяти урядова програма "Будинки для українців".

Згідно з умовами програми, уряд виплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти у себе українців. Уряд поки не збирається продовжувати дію Програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.

За даними уряду, за програмою» будинки для українців", яка працює з березня, у Великобританії перебувають близько 84 тисячі осіб. Близько 15-21 тисячі українців можуть позбутися тимчасового притулку до зими. Частина приймаючих сімей та організацій повідомляли, що їм потрібна додаткова підтримка від уряду, інакше вони не зможуть приймати біженців.

З 24 лютого на територію Великобританії в'їхало понад 100 тисяч українських переселенців. У країні діють дві програми для громадян України.

Раніше ми писали, що Великобританія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.

Також повідомлялося, що за словами посла Сполученого Королівства в Україні, британське суспільство схвалює урядову допомогу Україні для відбиття російської агресії. Підтримка України залишається високою.

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