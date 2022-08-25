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Как в британском обществе относятся к российско-украинской войне, - ответ посла

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 09:14
Как в британском обществе относятся к российско-украинской войне, - ответ посла Фото: посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Британское общество одобряет правительственную помощь Украине для отражения российской агрессии. Поддержка Украины остается высокой.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

"Британцы чувствуют, что их страна правильно действует в этой войне. Соцопросы последовательно это демонстрируют. Большой процент британцев считают, что власть дает правильно, помогая Украине", - сказала она.

При этом посол отметила, что большинство граждан Великобритании испытывают беспокойство насчет стоимости жизни.

"Они обеспокоены стоимостью энергии, и это похоже на идеальный шторм. Энергетическое давление, которое возникает с приближением зимы, заставляет людей думать об этих вещах. Мы думаем, что мы все правильно делаем в отношении Украины, но мы обеспокоены и хотели бы, чтобы власть принимала меры по проблемам с уровнем жизни. Я не думаю, что они обвиняют Украину в этих проблемах", - уверена Симмонс.

По ее словам, многие понимают, что Россия использует несколько видов оружия в этой борьбе. "Они воюют оружием. Они воюют, придерживая и крадя еду, а теперь воюют, придерживая энергию. И многие понимают, что это оружие", - сказала посол.

Симмонс не считает, что в британском обществе есть усталость от войны. "Соцопросы показывают, что поддержка Украины остается очень высокой. Но что происходит почти автоматически - внимание к любой истории не может все время оставаться на одном уровне. Вы видите, что новости из Украины не попадают на передовицы так регулярно, как раньше. Но это бывает иногда", - отметила она.

При этом война не исчезла, она до сих пор есть в информпространстве. Все не так, как было сразу, но если случаются серьезные изменения, внимание растет достаточно быстро, считает Симмонс.

"Поэтому я не уверена, что назвала бы это усталостью, но я считаю, что все мы, кто на 150%, 24/7 обеспокоены этим вторжением, должны прилагать усилия, чтобы убедиться, что осознание ситуации есть", - добавила посол.

Напомним, в середине июня рейтинг позитивного отношения украинцев возглавляли Анджей Дуда, Борис Джонсон и Джо Байден. К президенту Польши положительно относились 92% украинцев, к премьер-министру Британии - 90%, к президенту США - 89%.

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