Как в британском обществе относятся к российско-украинской войне, - ответ посла

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

"Британцы чувствуют, что их страна правильно действует в этой войне. Соцопросы последовательно это демонстрируют. Большой процент британцев считают, что власть дает правильно, помогая Украине", - сказала она.

При этом посол отметила, что большинство граждан Великобритании испытывают беспокойство насчет стоимости жизни.

"Они обеспокоены стоимостью энергии, и это похоже на идеальный шторм. Энергетическое давление, которое возникает с приближением зимы, заставляет людей думать об этих вещах. Мы думаем, что мы все правильно делаем в отношении Украины, но мы обеспокоены и хотели бы, чтобы власть принимала меры по проблемам с уровнем жизни. Я не думаю, что они обвиняют Украину в этих проблемах", - уверена Симмонс.

По ее словам, многие понимают, что Россия использует несколько видов оружия в этой борьбе. "Они воюют оружием. Они воюют, придерживая и крадя еду, а теперь воюют, придерживая энергию. И многие понимают, что это оружие", - сказала посол.

Симмонс не считает, что в британском обществе есть усталость от войны. "Соцопросы показывают, что поддержка Украины остается очень высокой. Но что происходит почти автоматически - внимание к любой истории не может все время оставаться на одном уровне. Вы видите, что новости из Украины не попадают на передовицы так регулярно, как раньше. Но это бывает иногда", - отметила она.

При этом война не исчезла, она до сих пор есть в информпространстве. Все не так, как было сразу, но если случаются серьезные изменения, внимание растет достаточно быстро, считает Симмонс.

"Поэтому я не уверена, что назвала бы это усталостью, но я считаю, что все мы, кто на 150%, 24/7 обеспокоены этим вторжением, должны прилагать усилия, чтобы убедиться, что осознание ситуации есть", - добавила посол.