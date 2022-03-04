Британия намерена конфисковывать недвижимость российских олигархов и размещать там беженцев из Украины
Великобритания конфискует имущество российских олигархов, если для этого будут правовые основания. Вице-премьер страны Доминик Рааб заявил, что недвижимость может быть использована для размещения беженцев из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если у нас есть доказательства и правовая основа, мы это сделаем", - сказал Рааб радио LBC, когда его спросили о возможности конфискации собственности в ответ на вторжение России в Украину.
На вопрос, поддержит ли он использование такой недвижимости для размещения украинских беженцев, он ответил: "Да, абсолютно. Мы рассматриваем все комплексно".
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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