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Британія має намір конфісковувати нерухомість російських олігархів і розміщувати там біженців з України

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 11:22
Британія має намір конфісковувати нерухомість російських олігархів і розміщувати там біженців з України Фото: віце-прем'єр Великобританії Домінік Рааб (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія конфіскує майно російських олігархів, якщо для цього будуть правові підстави. Віце-прем'єр країни Домінік Рааб заявив, що нерухомість може бути використана для розміщення біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо у нас є докази і правова основа, ми це зробимо", - сказав Рааб радіо LBC, коли його запитали про можливість конфіскації власності у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

На питання, чи підтримає він використання такої нерухомості для розміщення українських біженців, він відповів: "Так, абсолютно. Ми розглядаємо все комплексно".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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