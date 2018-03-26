Британия намерена арестовать "сомнительное российское имущество", - министр обороны

Соответствующий закон недавно вступил в силу и уже выписаны ордера на арест

Британия намерена арестовать имущество и активы российских граждан, имеющие "сомнительное происхождение". Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию, передает Delfi.

Как сообщается, в ходе встречи со своим эстонским коллегой Юри Луйка, Уильямсон рассказал, что вопрос принятия мер к имуществу, приобретенному неясным способом находится в стадии активного обсуждения правительства, а соответствующий закон недавно вступил в силу.

"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги" – сказал глава британского оборонного ведомства.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и ряд стран Европейского союза вместе объявят о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.