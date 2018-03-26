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Британія має намір заарештувати "сумнівне російське майно", - міністр оборони

НовиниПолітика    26.03.2018 - 16:17
Фото: Гевін Вільямсон (gavinwilliamson.org)
Фото: Гевін Вільямсон (gavinwilliamson.org)

Відповідний закон нещодавно набрав чинності і вже виписані ордери на арешт

Британія має намір заарештувати майно і активи російських громадян, що мають "сумнівне походження". Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон в ході візиту в Естонію, передає Delfi.

Як повідомляється, в ході зустрічі зі своїм естонським колегою Юрі Луйка, Вільямсон розповів, що питання прийняття заходів до майна, придбаного неясним способом знаходиться в стадії активного обговорення уряду, а відповідний закон нещодавно вступив в силу.

"В найближчі тижні і місяці уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми. Вже видані ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон як раз нещодавно вступив в силу. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати всі придбане неясним способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки", – сказав глава британського оборонного відомства.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та ряд країн Європейського союзу разом оголосять про висилку російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.

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Теги публікації: Великобритания, Російська Федерація, арест имущества  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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