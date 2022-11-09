UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія надасть ЗСУ додатковий пакет зимового спорядження, - прем'єр-міністр

Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британія (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про важливу поставку зимового спорядження для Збройних Сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - заявив прем'єр.

Очікується, що Британія відправить більше 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс"

Також цієї середи Сунак зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, аби обговорити безпеку та стримування в євроатлантичному регіоні. Сторони порушать питання щодо війни на території України й майбутньої підтримки Києва.

"НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників", - додав Сунак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Radio Free Asia, КНДР тим часом також почала шити зимову форму для російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВеликобританіяВійна в Україні