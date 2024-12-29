Британія надасть Україні гроші на розслідування воєнних злочинів РФ

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Незадовго до того слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

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