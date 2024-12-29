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Британия предоставит Украине деньги на расследование военных преступлений РФ

Фото: Британия предоставит Украине средства на расследование военных преступлений РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия продолжит оказывать поддержку Украине. Новое финансирование будет направлено на привлечение военных преступников к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

(более 5 млн евро)

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Напомним, что в ноябре прошлого года Европол создал новую оперативную группу (OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений в Украине.

Незадолго до того следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

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