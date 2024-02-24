Британія надасть майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні

Додаткове фінансування посилить постійну підтримку Лондона, а також роботу Руху Червоного Хреста й Українського гуманітарного фонду.

Зазначається, що у 2024 році гуманітарної допомоги потребують понад 14,6 мільйона людей - близько 40% населення України. Мільйони наразі залишаються без даху над головою, не мають належного доступу до води, їжі та електропостачання.

Більше 6 млн фунтів стерлінгів (7,61 млн доларів) буде спрямовано на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного хреста, посилення існуючих проєктів з реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні.

Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,17 млн доларів) піде на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни мали трагічний вплив на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розлучені, міста і села зруйновані, а життєво важлива цивільна інфраструктура знищена. Велика Британія підтримує Україну і прагне підтримувати найбільш вразливих українців, які переживають жахіття цієї війни", - заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Вчора, 23 лютого, Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів.