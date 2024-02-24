Британія надасть майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні

Велика Британія надасть Україні 8,5 млн фунтів стерлінгів (10,78 млн доларів) на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії.
Додаткове фінансування посилить постійну підтримку Лондона, а також роботу Руху Червоного Хреста й Українського гуманітарного фонду.
Зазначається, що у 2024 році гуманітарної допомоги потребують понад 14,6 мільйона людей - близько 40% населення України. Мільйони наразі залишаються без даху над головою, не мають належного доступу до води, їжі та електропостачання.
Більше 6 млн фунтів стерлінгів (7,61 млн доларів) буде спрямовано на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного хреста, посилення існуючих проєктів з реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні.
Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,17 млн доларів) піде на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.
"Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни мали трагічний вплив на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розлучені, міста і села зруйновані, а життєво важлива цивільна інфраструктура знищена. Велика Британія підтримує Україну і прагне підтримувати найбільш вразливих українців, які переживають жахіття цієї війни", - заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.
У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.
А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.
Вчора, 23 лютого, Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів.
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