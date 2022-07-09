Британия начала военные учения бойцов ВСУ: чему их научат

Военная программа является частью долгосрочного обязательства Великобритании по поддержке Украины в борьбе против России.

"Используя опыт британской армии мирового класса, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, защищая суверенитет своей страны и право на выбор собственного будущего", - заявил министр обороны Бен Уоллес.

Во время обучения новобранцы, которые не имеют практически никакого военного опыта, получат навыки, необходимые для эффективного участия в боевых действиях. Курс включает обращение с оружием, оказание первой помощи, полевые работы и тактику патрулирования.

В то же время Британия предоставит одежду и снаряжение для поддержки солдат во время их подготовки и отправки в Украину. Каждый боец получит: