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Британія почала військові навчання бійців ЗСУ: чого їх навчать

Фото: Британія почала військові навчання бійців ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Британії прибув перший загін українських військових, які беруть участь у великій військові програмі країни. Найближчими місяцями буде підготовлено до 10 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.

Військова програма є частиною довгострокового зобов'язання Великобританії щодо підтримки України у боротьбі проти Росії.

"Використовуючи досвід британської армії світового класу, ми допоможемо Україні відновити свої сили та посилити опір, захищаючи суверенітет своєї країни та право на вибір власного майбутнього", - заявив міністр оборони Бен Воллес.

Під час навчання новобранці, які не мають практично жодного військового досвіду, отримають навички, які необхідні для ефективної участі у бойових діях. Курс включає поводження зі зброєю, надання першої допомоги, польові роботи й тактику патрулювання.

Водночас Британія надасть одяг й спорядження для підтримки солдатів під час їх підготовки й відправки в Україну. Кожен боєць отримає:

  • засоби індивідуального захисту, шолом, бронежилет, захисні окуляри та інше;
  • польову форму й взуття;
  • одяг для холодної та вологої погоди;
  • спальні мішки й інструменти для копання траншей.

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