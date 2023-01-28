Британія могла б передати Україні винищувачі, але є умова, - The Telegraph

При цьому видання не уточнює, про виведення російських військ на які саме позиції йдеться.

Так, одне високопоставлене джерело Королівських ВПС наголосило: "Ніколи не кажи ніколи" у контексті можливості відправки літаків, але зазначило, що нібито "Зараз це не пріоритет".

Також джерела розповіли виданню, такий сценарій може статися, "коли Росія буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір".

Тобто, йдеться вже про можливість надання літаків для патрулювання повітряного простору України.

Втім, інше високопоставлене джерело в обороні занепокоєно тим, що Військово-Повітряні сили та Військово-Морський флот (ВМС та ВМФ) не роблять істотного внеску в підтримку українських військових.

На думку джерел газети, "українцям потрібна участь усіх видів Збройних сил"

Співрозмовники у ВМС та ВМФ пояснили, що їхнє озброєння складніше у використанні та потребує більше часу на підготовку.

Водночас видання нагадує, що ВМФ Великобританії з літа 2022 навчає українців керувати двома мінними тральщиками класу Sandown.

Нагадаємо, останнім часом тема передачі Україні винищувачів набула масового характеру.

Зазначимо, що в Білому домі вже допустили відправку Києву F-16 і заявили, що готові обговорювати це питання.

Також ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів, якщо від України надійде відповідний запит.

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