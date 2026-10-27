Британія має трохи більше ніж 1000 днів на підготовку до війни з РФ, - міністр оборони

За його оцінкою, Росія та інші потенційні противники можуть отримати спроможність завдати удару вже до 2030 року. У зв'язку з цим Британія має трохи більше ніж 1000 днів, щоб разом із союзниками по НАТО підготуватися до можливого збройного зіткнення.

"Моє головне завдання на посаді - підготувати британську армію до перемоги в разі війни. Посилення оборони має стримати можливого противника, але країна повинна бути готовою і до прямого зіткнення, якщо стримування не спрацює", - наголосив Стрітінг.

Він також заявив, що в чинній оборонній стратегії країни Росію визначено як безпосередню загрозу національній безпеці.

При цьому загрози не обмежуються повномасштабною війною, адже Британія може зіткнутися з диверсіями, тероризмом та іншими гібридними ворожими діями.

Критика попередників та відновлення оборонпрому

Стрітінг піддав критиці діяльність попереднього уряду консерваторів, зазначивши, що за період їхнього правління чисельність британської армії скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн.

Британський міністр закликав негайно відновлювати вітчизняну оборонну промисловість та прискорювати виробництво зброї й боєприпасів.

Як приклад позитивних зрушень він навів завод у Телфорді, де після десятирічної перерви відновлюють випуск артилерійських стволів з британської сталі.