Британия имеет чуть более 1000 дней на подготовку к войне с РФ, - министр обороны

По его оценке, Россия и другие потенциальные противники могут получить способность нанести удар уже к 2030 году. В связи с этим у Британии есть чуть более 1000 дней, чтобы вместе с союзниками по НАТО подготовиться к возможному вооруженному столкновению.

"Моя главная задача в должности - подготовить британскую армию к победе в случае войны. Усиление обороны должно сдержать возможного противника, но страна должна быть готова и к прямому столкновению, если сдерживание не сработает", - подчеркнул Стритинг.

Он также заявил, что в действующей оборонной стратегии страны Россия определена как непосредственная угроза национальной безопасности.

При этом угрозы не ограничиваются полномасштабной войной, ведь Британия может столкнуться с диверсиями, терроризмом и другими гибридными враждебными действиями.

Критика предшественников и восстановление оборонпрома

Стритинг подверг критике деятельность предыдущего правительства консерваторов, отметив, что за период их правления численность британской армии сократилась до самого низкого уровня со времен Наполеоновских войн.

Британский министр призвал немедленно восстанавливать отечественную оборонную промышленность и ускорить производство оружия и боеприпасов.

В качестве примера положительных сдвигов он привел завод в Телфорде, где после десятилетнего перерыва возобновляют выпуск артиллерийских стволов из британской стали.