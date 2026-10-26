Німецький елітний спецназ готується до можливої війни з РФ

Німецький елітний спецназ KSK готується до ймовірного воєнного зіткнення з Росією, повністю змінивши програму тренувань і тактику дій.

Про це заявив командир KSK Андреас Кюне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

За його словами, якщо раніше спецоперації планували приблизно на три дні, то тепер бійці готуються до тривалого перебування в польових умовах.

"Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі Росії», - зазначив Кюне.

Протидія танкам і екстремальний холод

Бійці спецназу відпрацьовують протидію супротивнику, який має на озброєнні танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу під час тренувань приділяють діям за екстремально низьких температур, які характерні для східного флангу НАТО.

KSK базується в казармах Цеппеліна в місті Кальв поблизу Штутгарта та налічує близько 1500 осіб. Проте безпосередньо спецпризначенці становлять лише третину особового складу, а решта є адміністративним персоналом.

Відбір до підрозділу є надзвичайно суворим - його успішно проходять лише близько 15% кандидатів.