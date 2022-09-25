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Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, - Трасс

Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента Росії Володимира Путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми не повинні слухати його (Путіна – ред.) брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - сказала Трасс.

Таким чином британський прем'єр прокоментувала оголошення часткової мобілізації військ у Росії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зробили спільну заяву про те, що введення мобілізації в РФ є ознакою того, що вторгнення в Україну провалюється.

Також повідомлялося, що Трасс підтвердила збільшення допомоги Україні у 2023 році. Відомо, що Лондон продовжуватиме постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

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ВеликобританіяВторгнення Росії до України