ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, - Трасс

Новость на русском →
Лондон, Неділя 25 вересня 2022 17:34
Британія має продовжувати допомагати Україні, і не слухати погрози Путіна, - Трасс Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента Росії Володимира Путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми не повинні слухати його (Путіна – ред.) брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - сказала Трасс.

Таким чином британський прем'єр прокоментувала оголошення часткової мобілізації військ у Росії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зробили спільну заяву про те, що введення мобілізації в РФ є ознакою того, що вторгнення в Україну провалюється.

Також повідомлялося, що Трасс підтвердила збільшення допомоги Україні у 2023 році. Відомо, що Лондон продовжуватиме постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю