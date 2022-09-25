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Британия должна продолжать помогать Украине, и не слушать угрозы Путина, - Трасс

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Лондон, Воскресенье 25 сентября 2022 17:34
Британия должна продолжать помогать Украине, и не слушать угрозы Путина, - Трасс Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британии и ее союзникам не стоит поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Вместо этого необходимо увеличить помощь Украине и давление на Москву.

Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не должны слушать его (Путина – ред.) бряцание оружием и надуманные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев", - сказала Трасс.

Таким образом британский премьер прокомментировала объявление частичной мобилизации войск в России.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделали совместное заявление о том, что введение мобилизации в РФ является признаком того, что вторжение в Украину проваливается.

Также сообщалось, что Трасс подтвердила увеличение помощи Украине в 2023 году. Известно, что Лондон продолжит поставлять ВСУ реактивные системы залпового огня.

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