Британія має намір включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій

Уряд Британії має намір включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, відповідний законопроект незабаром буде представлений у парламенті.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Дестабілізуюча діяльність ПВК "Вагнера" служить лише політичним цілям Кремля. Вони є терористами", - заявила Браверман.
За її словами, діяльність ПВК "Вагнера" в Україні та Африці створює загрозу глобальній безпеці.
Після визнання у Британії "Вагнера" терористичною організацією надання компанії будь-якої підтримки та публічне схвалення її діяльності стануть кримінальним злочином. Максимальне покарання за такі правопорушення становить 14 років ув'язнення.
Носіння символіки угруповання, визнаного терористичним, у Британії карається штрафом у розмірі до 5 тисяч фунтів, або тюремним ув'язненням на строк до шести місяців.
США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією
Сполучені Штати ще в січні 2023 року запровадили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера" та визнали її міжнародною злочинною організацією. У список санкцій потрапила сама ПВК "Вагнера", а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.
Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні та фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи "Вагнера".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.