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Британия намерена включить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций

Фото: Британия включит ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Британии намерено включить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций, соответствующий законопроект скоро будет представлен в парламенте.

Об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Дестабилизирующая деятельность ЧВК "Вагнера" служит лишь политическим целям Кремля. Они являются террористами", - заявила Браверман.

По ее словам, деятельность ЧВК "Вагнера" в Украине и Африке создает угрозу глобальной безопасности.

После признания в Британии "Вагнера" террористической организацией оказание компании какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности станут уголовным преступлением. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

Ношение символики группировки, признанной террористической, в Британии наказывается штрафом в размере до 5 тысяч фунтов, или тюремным заключением на срок до шести месяцев.

США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией

Соединенные Штаты еще в январе 2023 года ввели санкции против частной военной компании "Вагнера" и признали ее международной преступной организацией. В санкционный список попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко.

Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, которые поддерживают военные операции группы "Вагнера".

 

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ВеликобританияЧВК Вагнера