Британія має намір провести Конференцію з відновлення України: названо дату

Британія має намір виступити організаторами Конференції з відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну британсько-українську декларацію.
Сьогодні, 8 лютого, Британія та Україна опублікували спільну декларацію, згідно з якою Лондон і Київ мають намір виступити організаторами Конференції з відновлення України. Проведення конференції заплановано на червень цього року.
"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - йдеться в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із Володимиром Зеленським.
Крім того, британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів"..
Нагадаємо, після зустрічі з українським президентом прем'єр-міністр Британії підтвердив, що постачання бойової авіації вже є частиною переговорів.
Крім того, Сунак заявив, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.