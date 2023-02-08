Британія має намір провести Конференцію з відновлення України: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну британсько-українську декларацію .

Сьогодні, 8 лютого, Британія та Україна опублікували спільну декларацію, згідно з якою Лондон і Київ мають намір виступити організаторами Конференції з відновлення України. Проведення конференції заплановано на червень цього року.

"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - йдеться в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із Володимиром Зеленським.

Крім того, британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів"..