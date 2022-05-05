Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства Британии.

Что значит лишить статуса "признанной биржи"?

Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами. В то же время существующие инвестиции будут и в дальнейшем защищены.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет”, - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

В общем, статус признанной фондовой биржи, является классификацией, которая присваивается Управлением по налоговым таможенным сборам Великобритании в целях налогообложения. Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, имеют налоговые льготы.