Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної": що це означає

Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт відомства Британії.
Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. Водночас існуючі інвестиції будуть й надалі захищені.
“Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде”, - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.
Загалом, статус визнаної фондової біржі, є класифікацією, яка присвоюється Управлінням з податкових митних зборів Великобританії з метою оподаткування. Усі цінні папери, які торгуються на біржі, мають податкові пільги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія, у відповідь на вторгнення Росії на територію України, планувала позбавити Московську біржу статусу визнаної фондової біржі.
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