Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі США, - The Times

Велика Британія прагне переконати Дональда Трампа відновити обмін розвідданими з Україною, навіть якщо Ілон Маск погрожує розірвати супутникове з’єднання Starlink. Це питання стало ключовим на тлі загострення бойових дій та активних переговорів між Києвом і Вашингтоном.

Радник з національної безпеки сера Кіра Стармера Джонатан Пауелл відвідав Україну на вихідних, щоб підготувати українську сторону до зустрічі з представниками США. Британія прагне запобігти повторенню дипломатичних скандалів у спілкуванні з Трампом і зміцнити підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії також проводить переговори з європейськими лідерами щодо необхідності відновлення співпраці з Україною в сфері розвідки. Франція та НАТО вже висловили підтримку цій ініціативі.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за останній тиждень здійснила сотні атак по Україні, використовуючи авіаційні бомби, безпілотники та ракети. Він наголосив на критичній важливості міжнародної підтримки у сфері ППО, санкційного тиску та оборонного виробництва.

Обмін розвідданими

Трамп у своїх заявах вказав, що розглядає можливість скасування паузи в обміні розвідданими, а також нові економічні заходи проти Росії. Водночас, він висловив скептицизм щодо здатності України перемогти у війні навіть за умови підтримки США.

Паралельно виникла напруга через заяву Ілона Маска, який натякнув, що в разі відключення Starlink український фронт зазнає серйозного удару. Польща, яка фінансує значну частину доступу до Starlink в Україні, вже заявила, що може шукати альтернативних постачальників.

Очікується, що найближчими днями ситуація отримає розвиток, коли відбудуться переговори між українськими та американськими представниками. Українську делегацію на цих зустрічах очолить Андрій Єрмак, тоді як Зеленський попрямує до Саудівської Аравії для зустрічі з Мохаммедом бін Салманом.