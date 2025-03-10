Британия консультирует Украину по ведению переговоров с США, - The Times

Великобритания стремится убедить Дональда Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной, даже если Илон Маск угрожает разорвать спутниковое соединение Starlink. Этот вопрос стал ключевым на фоне обострения боевых действий и активных переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Советник по национальной безопасности сэра Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Украину на выходных, чтобы подготовить украинскую сторону к встрече с представителями США. Британия стремится предотвратить повторение дипломатических скандалов в общении с Трампом и укрепить поддержку Украины.

Премьер-министр Великобритании также проводит переговоры с европейскими лидерами о необходимости возобновления сотрудничества с Украиной в сфере разведки. Франция и НАТО уже выразили поддержку этой инициативе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последнюю неделю осуществила сотни атак по Украине, используя авиационные бомбы, беспилотники и ракеты. Он отметил критическую важность международной поддержки в сфере ПВО, санкционного давления и оборонного производства.

Обмен разведданными

Трамп в своих заявлениях указал, что рассматривает возможность отмены паузы в обмене разведданными, а также новые экономические меры против России. В то же время, он выразил скептицизм относительно способности Украины победить в войне даже при условии поддержки США.

Параллельно возникло напряжение из-за заявления Илона Маска, который намекнул, что в случае отключения Starlink украинский фронт получит серьезный удар. Польша, которая финансирует значительную часть доступа к Starlink в Украине, уже заявила, что может искать альтернативных поставщиков.

Ожидается, что в ближайшие дни ситуация получит развитие, когда состоятся переговоры между украинскими и американскими представителями. Украинскую делегацию на этих встречах возглавит Андрей Ермак, тогда как Зеленский направится в Саудовскую Аравию для встречи с Мохаммедом бин Салманом.