Британія конфіскувала в олігарха РФ Авена майже мільйон доларів, - Bloomberg

Керуючий майном російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію майже 1 млн доларів, аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.

Представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу заявила, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом.

"Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", – заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

NCA звинуватило Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення.

Згідно з рішенням суду гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти "або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях".