Британия конфисковала у олигарха РФ Авена почти миллион долларов, - Bloomberg

Управляющий имуществом российского бизнесмена Петра Авена согласился на конфискацию почти 1 млн долларов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций.

Представительница Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу заявила, что тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные в особняке Авена за пределами Лондона, были конфискованы в соответствии с законодательством о доходах, полученных преступным путем.

"Первая успешная конфискация NCA средств в рамках расследования возможного уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций", - заявил старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

NCA обвинило Авена в том, что он был "прокремлевским олигархом", приобретшим свои богатства в последние дни советского режима, однако его адвокаты отвергли это обвинение.

Согласно решению суда деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства "либо были имуществом, подлежащим конфискации, либо были назначены для использования в противоправных действиях.