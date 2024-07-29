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Британия конфисковала у олигарха РФ Авена почти миллион долларов, - Bloomberg

Фото: российский олигарх Петр Авен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания впервые успешно провела конфискацию активов российского олигарха. Правоохранители конфисковали у российского олигарха Петра Авена более 750 тысяч фунтов стерлингов (963 260 долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Управляющий имуществом российского бизнесмена Петра Авена согласился на конфискацию почти 1 млн долларов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций.

Представительница Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу заявила, что тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные в особняке Авена за пределами Лондона, были конфискованы в соответствии с законодательством о доходах, полученных преступным путем.

"Первая успешная конфискация NCA средств в рамках расследования возможного уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций", - заявил старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

NCA обвинило Авена в том, что он был "прокремлевским олигархом", приобретшим свои богатства в последние дни советского режима, однако его адвокаты отвергли это обвинение.

Согласно решению суда деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства "либо были имуществом, подлежащим конфискации, либо были назначены для использования в противоправных действиях.

 

Напомним, что российский миллиардер Петр Авен попал под санкции Европейского союза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС объяснили это решение тем, что Авен имеет связи в российских властных кругах.

Сам миллиардер говорит, что выступает против режима российского диктатора Владимира Путина.

Детальнее о деле Авена, можно узнать в материале РБК-Украина.

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