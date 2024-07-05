ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера

Велика Британія, П'ятниця 05 липня 2024 20:40
UA EN RU
У Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера Фото: російський мільярдер Петро Авен (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн доларів російського олігарха Петра Авена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну мережу журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Як повідомляється, NCA звернулося до суду 1 травня з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів (1,4 млн доларів) у російського мільярдера Петра Авена.

Мільярдер потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, а його кошти були заморожені. Влада країни вважає, що Авен "брав участь у підтримці уряду Росії", який розв'язав війну в Україні.

Розпочате розслідування показало, що кошти Авена зберігали Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна.

Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.

"Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення активів є доцільним лише в тому випадку, якщо вони пов'язані зі злочинною діяльністю", - заявив представник NCA Стюарт Гедлі.

Зазначається, що це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції. І хоча 1,1 млн фунтів - "дрібниця для олігарха-мільярдера", своїми діями NCA подає "важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно".

Санкції проти Авена

Російський мільярдер Петро Авен тотрапив під санкції Європейського союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Авен має зв'язки в російських владних колах.

У травні 2022 року Авен оскаржив санкції у суді.

А у травні 2024 року ЗМІ повідомляли, що російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли в суді ЄС, і тепер їх можуть виключити із санкційного списку.

Додамо, Авен був співвласником українського Альфа-банку (Сенс банку) до його націоналізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція