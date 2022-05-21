ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія хоче озброїти Молдову за стандартами НАТО і обговорює це із союзниками, - Трасс

Новость на русском →
Лондон, Субота 21 травня 2022 12:53
Британія хоче озброїти Молдову за стандартами НАТО і обговорює це із союзниками, - Трасс Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Великобританія має намір озброїти Молдову за стандартами НАТО, аби та могла захистити себе у випадку вторгнення. Зараз Лондон веде переговори із союзниками щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС країни Ліз Трасс в інтерв'ю The Telegraph.

"Я хотіла б, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це дискусія, яку ми проводимо з нашими союзниками. Путін абсолютно чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої Росії, і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - зазначила Трасс.

Вона пояснила, якщо такі плани будуть прийняті, члени військового альянсу НАТО нададуть Молдові сучасне озброєння, замінивши її техніку радянських часів, і навчить солдатів, як його використовувати.

"Цей крок стане помітним розширенням військової підтримки Великобританії у регіоні та ще однією ознакою того, що вона розглядає вторгнення в Україну як довгостроковий поворотний момент", - резюмувала Трасс.

Нагадаємо, раніше The Times з посиланням на джерела в українській розвідці писало, що Росія вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Головна загроза республіці нібито криється в невизнаному Придністров'ї.

При цьому президент Молдови Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Великобританія Молдова Військова допомога
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків