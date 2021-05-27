Британия хочет принять участие в разработке Крымской платформы

Великобритания надеется на сотрудничество с Украиной в процессе разработки международной " Крымской платформы ". Она призвана способствовать деоккупации полуострова.

Об этом парламентский заместитель государственного секретаря Великобритании по вопросам европейского соседства и Северной и Южной Америки Венди Мортон сообщила на своей странице в Twitter .

"Надеемся на сотрудничество с Украиной в процессе разработки международной "Крымской платформы" в ответ на аннексию Россией региона. Хорошо поговорили с первой заместительницей министра иностранных дел Украины Эмине Джеппаровой об этой важнейшей отрасли сегодня. Великобритания не признает незаконную аннексию России. Крым - это Украина", - написала Мортон.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина сейчас готовится к запуску инициативы "Крымская платформа", которая призвана ответить на вызовы российской оккупации полуострова. Совет Европы, по его мнению, должен внести собственный вклад в достижение справедливых целей платформы.

Министр подчеркнул, что вооруженная агрессия против Украины, а также систематическое неисполнение обязательных решений Европейского суда по правам человека и другие действия России показывают безрезультатность политики уступок в отношении РФ.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.