Британія хоче зробити більш ефективними санкції, що застосовуються проти РФ
Британія в середньостроковій перспективі й надалі протидіятиме загрозам, які Росія створює для європейської безпеки та світового порядку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену версію Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Британії.
"Найгострішим пріоритетом у сфері національної безпеки та зовнішньої політики у короткостроковій та середньостроковій перспективі є протидія загрозі, яку Росія становить для європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього життєво важливо надавати підтримку Україні та відновити її суверенітет, а також не дати РФ отримати стратегічні переваги від здійсненого вторгнення. Великобританія має намір зберігати становище одного з лідерів НАТО в найближчі 10 років.
Серед іншого Великобританія має намір зробити більш ефективними санкції, що застосовуються проти РФ, і боротися з розширенням російського впливу на міжнародній арені. Особливе занепокоєння викликає зближення Росії з Китаєм та Іраном.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що одним з основних пріоритетів безпеки буде подолання загрози, яку становить війна Росії в Європі.
Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатому" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.
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