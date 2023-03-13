Британія хоче зробити більш ефективними санкції, що застосовуються проти РФ

Британія в середньостроковій перспективі й надалі протидіятиме загрозам, які Росія створює для європейської безпеки та світового порядку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену версію Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Британії.

"Найгострішим пріоритетом у сфері національної безпеки та зовнішньої політики у короткостроковій та середньостроковій перспективі є протидія загрозі, яку Росія становить для європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього життєво важливо надавати підтримку Україні та відновити її суверенітет, а також не дати РФ отримати стратегічні переваги від здійсненого вторгнення. Великобританія має намір зберігати становище одного з лідерів НАТО в найближчі 10 років.

Серед іншого Великобританія має намір зробити більш ефективними санкції, що застосовуються проти РФ, і боротися з розширенням російського впливу на міжнародній арені. Особливе занепокоєння викликає зближення Росії з Китаєм та Іраном.