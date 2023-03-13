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Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ

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Великобритания, Понедельник 13 марта 2023 19:30
Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ Фото: Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия в среднесрочной перспективе и дальше будет противодействовать угрозам, которые Россия создает для европейской безопасности и мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную версию Комплексного обзора безопасности, обороны и внешней политики Британии.

"Острым приоритетом в сфере национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие угрозе, которую Россия представляет для европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого жизненно важно оказывать поддержку Украине и восстановить суверенитет, а также не дать РФ получить стратегические преимущества от совершенного вторжения. Великобритания намерена сохранять положение одного из лидеров НАТО в ближайшие 10 лет.

Среди прочего Великобритания намерена сделать более эффективными применяемые против РФ санкции и бороться с расширением российского влияния на международной арене. Особую обеспокоенность вызывает сближение России с Китаем и Ираном.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что одним из основных приоритетов безопасности будет преодоление угрозы, которую представляет война России в Европе.

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

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