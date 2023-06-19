Британія хоче зберегти санкції до моменту, поки РФ не виплатить Україні компенсації

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними", - йдеться у заяві.

Клеверлі додав, що завдяки таким новим заходам Британія посилюватиме свій підхід до санкцій.

За його словами, це підтверджує той факт, що Британія готова використовувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення України.

Санкції Британії проти Росії

Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

Нещодавно у рамках нових санкцій проти Білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.

Також у п'ятницю, 19 травня, Великобританія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом".