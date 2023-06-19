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Британия хочет сохранить санкции до момента, пока РФ не выплатит Украине компенсации

Фото: глава МИД Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания сегодня, 19 июня, представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли, которое приводит Reuters.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, очевидны ужасные последствия войны. Потребности Украины в восстановлении огромные и будут огромными", - говорится в заявлении.

Клеверли добавил, что благодаря таким новым мерам Великобритания будет усиливать свой подход к санкциям.

По его словам, это подтверждает тот факт, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление Украины.

Санкции Британии против России

С самого начала вторжения в Украину Британия ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения попали сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

Также в пятницу, 19 мая, Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом".

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