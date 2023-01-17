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Британія хоче переконати США та Канаду відправити Україні танки

Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі має намір переконати США та Канаду відправити Україні танки під час свого дводенного візиту до країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Велика Британія, США та Канада завжди підтримують одна одну, коли це важливо, захищаючи заснований на правилах порядок протягом майже 80 років. Сьогодні ми об’єдналися проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні міцні зв’язки в сфері оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе", - сказав він перед від'їздом.

Зазначимо, що вчора міністр оборони Бен Уоллес оголосив про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги, у який увійдуть танки Challenge 2, артилерійські снаряди та бронетехніка.

Так, Клеверлі збирається використати цю британську обіцянку, щоб переконати американців і канадців наслідувати їхній приклад. Очікується, що він наголосить на необхідності швидкого надання українцям відповідних бойових засобів, щоб вони могли виграти війну.

Зазначимо, що під час поїздки Клеверлі має зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

До того ж, раніше міністр оборони Британії закликав Німеччину дозволити іншим країнам передачу танків Leopard Україні.

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